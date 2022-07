Un appartement a pris feu à Huy, les pompiers ont dû secourir sept adultes et trois enfants: "Une personne était coincée dans l’ascenseur"

Dès l’annonce de l’incendie, le bourgmestre de Huy, Eric Dosogne, a géré la situation depuis l’étranger. “J’ai coordonné par téléphone”, précise le bourgmestre.

Selon les premiers éléments recueillis sur place, le feu serait dû à un court-circuit qui s’est produit dans le salon de l’appartement situé au rez-de-chaussée. “Les pompiers ont dû sauver sept adultes et trois enfants. Une personne était coincée dans l’ascenseur.”

Les victimes ont été emmenées chez le glacier "Le pingouin" qui est tout proche des lieux de l’incendie. “Apparemment, les personnes qui habitent les étages pourront rapidement regagner leurs logements, mais l’appartement du rez-de-chaussée a été sinistré. Nous allons trouver une solution pour reloger l’habitante des lieux. Nous allons d’abord voir si des proches peuvent l’accueillir ou nous la logerons à l’hôtel. Nous verrons ensuite si un logement à plus long terme est nécessaire.”

La semaine dernière, un incendie a également touché un immeuble situé quai de Compiègne. La famille a pu être relogée dans un logement de la commune. “Nous n’avons que 24 logements, ce n’est pas toujours possible de reloger directement des personnes sinistrées. On pallie à l’urgence.” Eric Dosogne a tenu à souligner le travail des hommes qui se sont rendus sur place. “Je tiens à souligner le bon travail des pompiers de la zone Hemeco et également de la police. Ils sont rapidement et efficacement venus en aide aux personnes.”