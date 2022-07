La 13e édition du rallye Jazz04 au fil de l’eau revient le dimanche 28 août

Rendez-vous incontournable de l’été pour les amateurs de la note bleue et pour les curieux en quête de découvertes musicales, le 13e rallye Jazz04 au fil de l’eau se déroulera le dimanche 28 août à Liège.

Les mélomanes sont invités à une balade musicale au cœur de Liège.

Lors de ce dernier dimanche d’août, le Collectif Jazz04 propose un parcours de 8 concerts dans 7 lieux de la Cité ardente, mettant à l’honneur le jazz sous toutes ses déclinaisons. Du spectacle jeune public à la jam en passant par des formes inédites ou plus conventionnelles, le Collectif Jazz04 a réuni une brochette d’artistes belges et étrangers, émergents et confirmés. Le rallye permettra également de découvrir pour un prix démocratique de nombreux lieux qui font de Liège, cette ville en effervescence.

Les Chiroux, Centre culturel de Liège lanceront les festivités avec un spectacle musical destiné aux enfants. Alain Deval, Clément Dechambre et Zineb Benchemsi emmèneront les spectateurs dans un voyage narratif et sonore fait d’illustrations, de musique et de costumes à travers la quête d’une petite icône climatique, sauveuse suprême : Souaïko.

La suite aura lieu dans la cour de l’Aquilone avec Celmaca duo pour un voyage en plein cœur des sonorités latino-américaines. Après une promenade au fil de l’eau, le programme s'enchaîne à la Boverie avec le trio de Nathalie Loriers, Tineke Postma et Nic Thys qui partagera son amour des mélodies aux harmonies originales d’une part, et le lyrisme à fleur de peau ou le bop incandescent de l’autre. Ensuite, les participants seront invités à rejoindre la péniche L’Armande pour retrouver en solo le guitariste Julien Tassin dans un répertoire teinté de blues, de jazz, de musique d’avant-garde et de rock !

Ensuite, direction L’An Vert, pour un double concert : Ramon van Merkenstein trio et son groove rythmé suivi du trio du percussionniste barcelonais Oriol Roca dont le jeu mélodique et sa polyvalence lui ont permis de tisser des liens solides avec un grand nombre de musiciens exceptionnels de la scène jazz-impro européenne contemporaine.

En début de soirée, destination le centre-ville et la cour de la brasserie Sauvenière pour un mélange d’influences soul, blues, funk, R&B et jazz avec le trio de Baï Kamara Jr !

Rendez-vous pour terminer cette journée au Jacques Pelzer Jazz club au Thier-à-Liège, lieu mythique du jazz liégeois, pour conclure en beauté cette 13e édition avec le trio du pianiste Martin Salemi qui après un premier set, lancera la traditionnelle jam-session de fin de parcours.

Les tickets sont disponibles sur

www.jazz04.be/rallye

. Les réservations sont vivement conseillées.