La Ville de Huy active son Plan canicule

En raison des fortes chaleurs actuelles et qui devraient se prolonger ces prochains jours, le bourgmestre f.f. de la Ville de Huy a décidé ce dimanche d'activer le Plan canicule.

Celui-ci est destiné à rendre un service de qualité aux personnes qui sont plus particulièrement fragilisées durant les périodes de fortes chaleurs et qui se sont inscrites au Plan canicule.

"Dès ce dimanche, ces personnes seront appelées quotidiennement par nos services afin de s'assurer de leur bien-être et de leur sécurité", explique Eric Dosogne.

En plus des personnes âgées, ce plan s’adresse aussi aux personnes qui souffrent de pathologies cardiaques et/ou pulmonaires lourdes, à celles et ceux qui sont en cours de traitement chimiothérapique ou radiothérapique, aux personnes qui présentent un handicap moyen à lourd ou encore à celles et ceux qui souffrent d’une affection cardiaque ou du système nerveux central.

Les inscriptions au Plan canicule peuvent se faire par téléphone au CPAS, 085/41 02 30, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h. Récemment, un courrier nominatif a été adressé aux quelque 1300 citoyens de 75 ans et plus installés sur le territoire de la ville de Huy afin de les inviter à s'inscrire gratuitement au Plan canicule et ainsi de bénéficier d’un suivi durant cette période délicate.

Quelques conseils s’imposent lors des périodes de fortes chaleurs. Ils sont applicables à l’ensemble de la population et pas seulement aux groupes fragilisés. Il est vivement conseillé de boire beaucoup d’eau, d’éviter les boissons alcoolisées et fortement sucrées, de rester dans des endroits frais et de se rafraîchir régulièrement, d’éviter les activités physiques importantes, de se protéger du soleil ainsi que de fermer les volets et les rideaux durant la journée et d’aérer l’habitat durant la nuit.

En cas de coup de chaleur, de fatigue ou de problème respiratoire, il est nécessaire de contacter son médecin traitant ou le 112 (service d’urgence).