Liège : les points d'eau potable et îlots de fraîcheur

Il va faire très chaud ces lundi et mardi. Voici quelques conseils bien utiles pour supporter au mieux les fortes températures : buvez beaucoup d’eau contenant des sels minéraux (eau minérale, bouillon froid, etc.) ; restez à l’intérieur, particulièrement en cas de pics d’ozone ; fermez les fenêtres, tentures, stores et volets pendant la journée et aérez pendant la nuit, quand les températures sont retombées ; cherchez l’ombre et les endroits frais ; si vous devez fournir des efforts intenses, prévoyez-les de préférence tôt le matin ou le soir après 20 heures ; évitez l’alcool et les boissons sucrées ; n’abandonnez jamais une personne ou un animal dans votre voiture en stationnement.

Soyez également vigilants avec les personnes de votre entourage, et particulièrement avec les personnes les plus sensibles : bébés et enfants en bas âge, seniors, malades chroniques, personnes sous traitement régulier, et personnes isolées.

Les troubles liés aux fortes chaleurs sont des douleurs musculaires, crampes, spasmes ; faiblesse et fatigue, température corporelle élevée, transpiration abondante, pâleur, maux de tête, nausées ou vomissements.

En cas de « coup de chaleur » : l’organisme ne parvient plus à contrôler sa température, qui peut dépasser les 40°. La peau est rouge et sèche. La personne est confuse. Sans assistance médicale, le coup de chaleur peut mener jusqu’au coma.

Que faire en cas de malaises ?

Prévenez immédiatement le médecin traitant ou de garde. Si la personne est confuse et présente une température anormalement élevée : appelez immédiatement le 100 ou le 112.

Points d'eau potable

La Ville de Liège partage la localisation des points d'eau potable (11 bornes) ainsi que la localisation d'îlots de fraîcheur mis gratuitement à la disposition des citoyens sur son site internet : https://www.liege.be