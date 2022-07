Liège : tentative de vol avec effraction dans une voiture rue Georges Simenon

Un témoin a vu l'individu en action ce dimanche soir, et prévenu la police.

Une tentative de vol avec effraction dans une voiture a eu lieu ce dimanche soir, rue Simenon, à Liège.

Un témoin a vu un individu en train de voler dans une voiture et a appelé la police qui est parvenue à intercepter le voleur un peu plus loin. Celui-ci n'ayant rien trouvé dans le véhicule et a continué son chemin sans rien prendre. La porte de la voiture avait bien été forcée.

Le suspect est un homme né en 1999, en séjour illégal. Entendu, il dit n'avoir rien fait. Selon lui, il circulait tranquillement dans le quartier.

Vol dans un véhicule

Plus tard, dans la nuit peu avant 3 heures, un individu a été intercepté par les policiers dans un véhicule volé.

Le suspect, un Sérésien né en 2001, dit avoir acheté le véhicule pour 50 euros.

Un PV de recel a été rédigé par les policiers.