2e édition du concours Photo "Le Circuit des Collégiales de Liège"

Fort du succès de la 1re édition qui s'est tenue l'année dernière, la nouvelle édition du concours Photo "Le Circuit des Collégiales de Liège" est lancée avec quelques nouveautés.

En effet, pour cette 2e édition, l'ASBL « Le Circuit des Collégiales » et la Ville de Liège, à travers ses Echevinats du Patrimoine, des Cultes, de la Culture et du Tourisme ont décidé d'inscrire le projet dans le cadre de la 34e édition des « Journées européennes du Patrimoine en Wallonie » qui se déroulera le week-end du 10 et 11 septembre 2022 autour du thème « Patrimoine & Innovation ».

Pour faire écho à cette thématique, un prix supplémentaire sera d'ailleurs attribué, le prix de l'innovation. Il récompensera le cliché qui mettra en valeur toute idée novatrice au service de la restauration et/ou de la mise en valeur du Patrimoine.

Comme l'année précédente, quatre autres prix seront déterminés. Les trois premiers prix seront désignés par le jury tandis que le prix du public sera déterminé par un vote sur la page Facebook de la Maison du Tourisme.

Le jury sera composé de professionnel(le)s de la photo, expert(e)s du Patrimoine, représentant(e)s du « Circuit des Collégiales », de l'Evêché de Liège ainsi que de la Ville de Liège. Ils auront comme mission de présélectionner cinq clichés par Collégiales.



Un prix

La boutique partenaire « Photogalerie » offrira 3 bons d’achat pour un total de 650 euros pour du matériel photo. Il sera également possible de remporter un week-end découverte, soit deux jours à deux dans la Principauté avec nuitée, petit déjeuner et dîner et des pass musées donnant accès aux collections permanentes des musées communaux liégeois. Les plus gourmands pourrons remporter des paniers garnis de la boutique « Le petit repère », ainsi qu’un brunch pour deux personnes au cœur de la Cité ardente. Enfin, des ouvrages fouillés sur l’histoire des églises et la photographie liégeoise viendront compléter la liste de prix.

La remise des prix aura lieu officiellement le 8 septembre 2022 à 18h, à l’Auditorium du Grand Curtius.

Une exposition

Les photos retenues par le jury et le prix du public feront ensuite l’objet d’une exposition qui se déroulera dans le contexte des « Journées européennes du Patrimoine en Wallonie » du 8 au 30 septembre 2022 dans la Galerie vitrée du Grand Curtius.

Par ce concours, il s'agit d’inviter les Liégeoises et Liégeois "à (re)découvrir ces édifices exceptionnels, y pousser la porte et y apprécier les nombreuses œuvres séculaires qu’ils abritent.

A Liège, ses sept anciennes collégiales constituent une partie non négligeable du Patrimoine. Bien plus que de simples églises,

"elles concentrent une richesse architecturale unique, témoin des différents courants artistiques qui ont traversé la ville depuis 1000 ans. Ces collégiales renferment également de nombreuses œuvres remarquables, et pour chacune d’entre elles, au moins un chef-d’œuvre de niveau européen. Aucune autre ville de Belgique ne peut s’enorgueillir de compter autant de collégiales anciennes, aucune autre ville de Belgique ne mérite mieux le surnom de « cité aux cent clochers »"

.

Chaque participant(e) peut envoyer un maximum de 3 photos jusqu'au 25 août 2022 à l'adresse : info@circuitdescollegiales.be

Le règlement complet du concours se trouve sur le lien :

https://circuitdescollegiales.be/