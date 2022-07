Bientôt un sixième site de bulles à verre enterrées à Huy

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Dans le cadre de son plan Propreté, le Collège communal de Huy a décidé ce mardi d'acquérir un nouveau site de bulles à verre enterrées place Saint-Denis.

Ce site de bulles à verre enterrées sera le sixième à Huy (après le site de la rue Godin-Parnajon, de la rue Batti Gérard à Tihange, de la rue Maurice Tillieux, de la rue Joseph Wauters et du quai Batta). Les services de la Ville ont pu se rendre compte que les dépôts de déchets sont moins fréquents auprès des bulles à verre enterrées et que les nuisances sonores pour les riverains sont aussi moindres. C’est pour ces raisons que de tels sites enterrés sont installés là où c’est possible.

Le nouveau site de bulles à verres enterrées remplacera donc le site de bulles à verre classiques existant.

"Le but est clairement d'améliorer la propreté publique. Là où de tels sites sont installées, il y a une nette amélioration. Nous avons des retours très positifs des citoyens", explique le bourgmestre ff Eric Dosogne.

Le coût de l'achat de ce nouveau site de bulles à verre enterrées est estimé à 24.516 euros.

Reste que ce site a été choisi car il répond à l’ensemble des critères techniques nécessaires à une telle installation (accessible par le camion de vidange, dépourvus d’impétrants…).