Incendie aux Hauts-Sarts : Demande de laisser les fenêtres des habitations de Hermée

Ce mardi, Serge Fillot, le bourgmestre d’Oupeye demande aux habitants de certaines rues de garder leurs portes et fenêtres fermées à la suite de l’important incendie qui s’est produit aux Hauts-Sarts.

« Nous vous recommandons de fermer portes et fenêtres », indique le bourgmestre. « Vu la faiblesse du vent, les rues concernées sont les rues Trompette, Clos du Maieur. À Herstal, les rues Comptoir, Pâquerettes, Muguets, Lilas, et Violette et Alouettes sont concernées. »

Il s’agit de mesures de précaution qui s’étendent jusqu’à la fin de la soirée que le bourgmestre demande de partager.