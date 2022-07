La Province de Liège participe au financement de votre court-métrage

En 2020, la Province de Liège, soucieuse de soutenir toutes les formes de création artistique, créait un fonds d'aide aux courts-métrages. Dans ce cadre, deux appels à projet sont lancés annuellement, en février et en juin, destinés aux professionnels du cinéma (scénariste et réalisateur confirmés ou émergents, société de production, ASBL ou école).

Chaque projet soutenu se voit allouer une aide forfaitaire de 5.000 euros. Exceptionnellement cette année, un troisième appel à projets est lancé, avec clôture au 1er septembre.



"Parmi tant d’autres secteurs impactés par les crises que nous traversons, le monde culturel n’est pas en reste et le secteur du cinéma ne fait pas exception", indique la Province de Liège qui, sensibilisée à cette cause, souhaite apporter sa pierre à l’édifice, en soutenant − via un fonds d’aide aux courts-métrages − la chaîne de production des films.

Deux sessions

Le principe est simple : chaque année, deux sessions sont organisées (en févier et en juin) afin de sélectionner les meilleurs projets de courts-métrages qui recevront une aide financière. Par court-métrage, on entend tout film de fiction documentaire ou d’animation de maximum 40 minutes. Les courts-métrages doivent être principalement tournés dans des paysages urbains et/ou bucoliques de la province de Liège ou privilégier les auteurs, réalisateurs, comédiens et techniciens issus de cette province. Les opérateurs culturels ici visés sont des professionnels du cinéma, à savoir des ASBL ou sociétés de production audiovisuelle et des écoles de cinéma.

Chaque projet retenu se voit allouer (dans les limites des crédits disponibles) une subvention en espèce forfaitaire de 5.000 euros.

Une troisième session



Cette année, en plus des deux appels de février et de septembre, un appel à projets supplémentaire est donc organisé, selon le timing suivant : lancement de l’appel en juillet et clôture le 1er septembre.

L’appel à projets courts-métrages de la Province de Liège bénéficie du soutien de partenaires importants dans le secteur. Cette année, le Festival International du Film de Comédie de Liège s’associe au projet, relayant l’appel à projets sur ses réseaux pour aider la Province à rendre plus

visible le fonds de soutien aux courts-métrages. Le premier appel 2023 sera d’ailleurs officiellement lancé en novembre, à l’occasion du Festival. Wallimage, le pôle régional wallon de l’audiovisuel, partenaire de la première heure, apporte son soutien à l’initiative. Enfin, via le guichet culturel, récemment fondé par la Ville de Liège, la Province de Liège et la CCR/Liège, les professionnels du cinéma pourront également se renseigner sur les modalités de l’appel.

Pour tout savoir sur l’appel à projets courts-métrages, rendez-vous sur

le site de la Province

.