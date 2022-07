Liège : Il fonce en voiture sur la foule au MontLégia !

Noureddine, 40 ans, encourt une peine d’un an de prison avec sursis probatoire devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir foncé dans la foule devant l'hôpital du MontLégia à Liège. Les faits se sont produits le 20 avril dernier. L’intéressé a décidé de se rendre sur place parce qu'il avait décidé d’obtenir des informations concernant le bien fondé des circoncisions… Pour ce faire, après avoir bu une grande quantité d’alcool, il s’est rendu à l’hôpital. Il a garé son véhicule devant l’établissement. Il est rentré et s’est directement rendu à l’accueil. Il a alors exigé à parler à un médecin pédiatre ou à obtenir son numéro dans le but d’avoir des explications qu’il estime avoir légitimement le droit d’avoir…

Un comportement qui n’est pas passé inaperçu. En effet, Noureddine a fini par se montrer insistant. Les personnes qui se trouvent à l’accueil ont donc fait appel aux vigiles. Noureddine s’est ensuite fait sortir par les deux vigiles. Après avoir été mis à la porte de l’établissement, il est monté à bord de sa camionnette blanche et a décidé de foncer dans le piétonnier situé juste à l’avant de l’hôpital où se trouvaient non seulement les vigiles, mais également nombre de personnes. Le parquet a décidé de montrer à l'audience les images des caméras de vidéosurveillance.

Le tribunal a pu constater que la venue de la camionnette blanche en direction du sas d'entrée avait provoqué un mouvement de panique dans la foule. Les images permettent de voir une dizaine de personnes qui se mettent à courir pour tenter de se mettre à l'abri. Après avoir quitté les lieux, Noureddine s'est retranché dans une pièce chez sa maman. La police est intervenue sur place. L'homme n'est ressorti des lieux que cinq heures après le début de son action. "Les vigiles ont été directement appelés", a indiqué Noureddine qui a comparu détenu devant la juge. "Ils ne m'ont même pas dit bonjour. Un des deux m'a mis des coups de poing sur le coeur. Ils m'ont fait une clé de bras et m'ont étranglé. J'ai perdu connaissance. J'ai été jeté dehors"

C'est alors qu'il a expliqué le raisonnement qui l'a amené à foncer en voiture dans un piétonnier alors que des gens s'y trouvaient. "J'ai vu que les vigiles rigolaient dehors. J'étais garé devant. J'étais encore choqué et sous la colère. Je ne voulais pas les blesser. Je regrette d'avoir fait peur. J'ai fait vroum, vroum. J'étais encore sous le choc. J'étais mal garé. Je voulais aller vite. Je n'avais pas l'intention de les écraser. Je n'étais pas à l'arrêt. Je voulais juste rentrer chez moi. J'ai juste voulu leur mettre la pression. Je voulais juste faire du bruit. Je n'aurais pas dû réagir comme cela. J'aurais dû aller porter plainte à la police pour l'étranglement. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Je le regrette." Me Willems, à la défense, a plaidé une peine de probation autonome ou un sursis probatoire. Le tribunal rendra sa décision à la fin du mois.