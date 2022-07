Engis : Le feu d’artifice de Hermalle aura bien lieu ce soir

Ce mercredi, les instances communales, la police et le Comité des fêtes du 21 juillet de Hermalle-sous-Huy s’étaient réunis pour évoquer la tenue (ou pas) du traditionnel feu d’artifice qui célèbre la fête nationale.

C’est que la sécheresse de ces dernières semaines en général et les très fortes chaleurs de ces derniers jours en particulier n’offraient pas des conditions idéales à la tenue d’un tel événement, avec les risques d’embrasement qu’on peut imaginer…

Les pompiers avaient alerté du risque

Les pompiers, consultés sur le sujet, avaient d’ailleurs émis un avis plutôt défavorable. Sans précipitations d’ici ce soir et avec des vents soufflant "dans le mauvais sens", il fallait annuler purement et simplement le feu d’artifice.

Un peu de pluie et des vents favorables

Mais il a plus hier soir et cette nuit. Et les vents, d’abord annoncés nord-nord-ouest devraient finalement plutôt souffler sud-sud-ouest.

Du coup, le bourgmestre engissois, Serge Manzato, a décidé ce jeudi matin d'autoriser le tir du feu d'artifice de ce soir. "Les précipitations ont été équivalentes à ce qui avait été annoncé et il va encore pleuviner aujourd'hui. Si ça n'avait pas été le cas, c'était niet. Mais ici, on ne prend pas trop de risques. On a aussi demandé que les pompiers se placent près de la zone du bois." Parce que c'est bien là qu'est le risque : que la parcelle du bois de Hermalle, incluse dans le périmètre de sécurité autour de la zone de tir, soit touchée. "Le danger, ce n'est pas au démarrage des tirs mais bien à la retombée."

Soit. La décision, mûrement réfléchie, a été prise. Et elle devrait faire des centaines d’heureux du côté de Hermalle ce jeudi soir, aux alentours de 23 h 30…