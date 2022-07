Marchin : il agresse l'employé d'un restaurant avec une machette

Une individu né en 2000 a comparu mercredi devant le tribunal correctionnel de Huy pour des préventions de coups et blessures, vol de voiture ou encore des menaces par gestes ou emblèmes à Nandrin.

Le prévenu a notamment blessé une personne avec une machette. Le 12 juin dernier, une violente agression s'est déroulée le long de la route du Condroz. Lors d'une dispute, une dame souhaitait laisser son copain, imbibé d'alcool, sur le bord de la route. Ce dernier a alors assené plusieurs coups à la conductrice. Après l'arrêt de la voiture à proximité d'un restaurant, un employé a souhaité intervenir pour s'interposer. À la suite d'un échange de coups, le jeune homme a sorti une machette du coffre de la voiture pour blesser l'employé au mollet. L'auteur a alors décidé de détruire la vitre de la voiture côté conducteur pour sortir de force la dame apeurée et s'enfuir avec le véhicule.

Devant la juge, il a reconnu l'attaque de l'employé, ayant subi une incapacité de travail de 18 jours, et une partie des faits concernant sa copine. "Je sais qu'il y a eu des bousculades mais pour le reste, j'ai des trous noirs. Je ne voulais pas qu'elle parte sans moi et j'avais peur de la perdre. Actuellement, je pense à elle tous les jours". À noter qu'un pistolet à air comprimé a aussi été trouvé dans la voiture souvent utilisée par le prévenu.

Pour le conseil de la copine, le jeune homme manque d'empathie. L'avocat de la partie civile a réclamé un euro provisionnel et une expertise de qualification, ou à minima une expertise médicale pour sa cliente. Le parquet a de son côté pointé l'attitude du principal concerné, déjà soumis à des conditions, lors de l'audience. Le ministère public a requis une peine de 4 ans, avec un sursis probatoire partiel, et 4 mois pour la détention du pistolet.

L'avocate de la défense a quant à elle sollicité l'acquittement de son client concernant le vol de la voiture et les menaces par gestes ou emblèmes. Elle a enfin plaidé en faveur d'une peine permettant d'éviter tout déclassement : une probation autonome ou un sursis probatoire le plus large possible. Le jugement sera rendu le2 août prochain.