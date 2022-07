Une grande braderie bientôt à Jemeppe

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Elle devrait avoir lieu les samedi 10 et dimanche 11 septembre.

La décision est tombée : dès cette année, la Ville de Seraing reprend à sa charge l’organisation d’une grande braderie dans le Centre de Jemeppe. Celle-ci se tiendra les samedi 10 et dimanche 11 septembre du matin au soir.

Si vous êtes un commerçant de la Rue de la Station (tronçon entre la Rue Aripette et la Rue Wettinck), de la Rue Wettinck, de la Rue Grand-Vinâve ou de la Rue du Pont et que vous souhaitez participer gratuitement à cet événement, merci de compléter le document disponible à l’adresse suivante : https://bit.ly/3v5dmjY et le renvoyer avant le vendredi 29 juillet aux coordonnées indiquées.

"Prenez déjà en compte que la circulation et le stationnement dans le Centre de Jemeppe seront particulièrement impactés durant ce week-end", prévient l'échevine sérésienne du Commerce, Déborah Géradon.