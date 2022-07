Beyne-Heusay : Travaux sur la Grand’Route

Dans le cadre du raccordement à l’égout du bassin d’orage situé sur le site de l’ancien Big Mat, des travaux sont prévus à Beyne-Heusay sur la Grand’Route, du 2 au 31 août prochains.

La phase 1 prévoit la fermeture complète de la Grand’Route pendant 3 jours au niveau du carrefour avec la rue de l’Hôpital.

La phase 2 prévoit une fermeture partielle. La Grand’Route sera rouverte sur une bande de circulation uniquement. Ce qui nécessitera la présence de feux tricolores pour faire passer le trafic en alternance. Pendant cette même période, la rue de l’Hôpital sera fermée à hauteur du carrefour avec la Grand’Route.

Une déviation sera organisée durant les deux phases des travaux. Certaines rues seront placées temporairement en sens unique. La circulation sera limitée à 30 km sur la zone du chantier et à proximité.

La commune invite à être vigilants à la signalisation routière "et plus particulièrement aux interdictions de stationnement dans la zone de chantier et à proximité".

