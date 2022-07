Le Tour de Wallonie et Julian Alaphilippe arrivent au Mur de Huy ce 23 juillet

Lancée de Temploux quelques heures plus tôt, la première étape de la 43e édition de l’Ethias Tour de Wallonie (23 au 27 juillet), épreuve réservée aux cyclistes professionnels, sera jugée au sommet du mythique Mur de Huy où les puncheurs - dont le double champion du monde Julian Alaphilippe - seront attendus.

Le peloton montera à deux reprises le Mur de Huy, une première fois vers 15h50 et une deuxième fois vers 16h35.

Il sera précédé de la caravane publicitaire 40 minutes plus tôt.

Les voiries empruntées par le peloton à Huy seront :

Un premier passage en provenance de Wanze : rue René Dubois > rue de Statte > avenue Reine Astrid > rue Entre-deux-Portes > rue Neuve > pont Baudouin > avenue des Ardennes > avenue du Condroz > rue du Marché > place Saint-Denis > chemin des Chapelles (Mur 1er passage) > plaine de la Sarte > chemin de la Haute Sarte > route de Hamoir

Un deuxième passage en provenance de Villers-le-Bouillet : pont d'Ampsin (centrale nucléaire) > avenue de l'Industrie > rue des Malles Terres > rue Longue Ruelle > rue Bonne Espérance > rue Les Golettes > rue du Long Thier > place Saint-Denis > chemin des Chapelles (Mur 2e passage et arrivée).

L'accès au Mur de Huy pour venir encourager le peloton est gratuit.

Mesures de circulation

Des mesures de circulation seront d'application à l'occasion de cette journée sportive.

Ainsi :

- Entre 8h et 20h, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits plaine de la Sarte ainsi que sur le parking situé à l'arrière du téléphérique

- Entre 7h et 20h, le stationnement des véhicules sera interdit chemin des Chapelles (Mur), place Saint-Denis (côté droit en montant), chemin de la Haute Sarte

- Entre 8h et 20h, la circulation des véhicules sera interdite place Saint-Denis (côté droit en montant)

- Entre 8h et 20h, la rue des Remparts sera réservée à la circulation locale et rendue sans issue en direction du chemin des Chapelles

Stationnement des bus

Le stationnement des bus des équipes avenue de la Croix-Rouge impose qu'entre 12h et 19h, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits avenue de la Croix-Rouge, dans son tronçon compris entre les rues des Vergiers et des Bons-Enfants, excepté pour les organisateurs et les riverains du nouveau complexe immobilier implanté sur le site de l'ancien abattoir.

Pour la clientèle du Mont Mosan et du restaurant Le Cortina : de 9h à 20h, un parking sera aménagé chemin de Gabelle, au lieu-dit "prairie Dawance".

Enfin, comme pour toute course cycliste, lors du passage du véhicule de la direction de course "drapeau rouge" et jusqu'au passage du véhicule de la direction de course "drapeau vert", la circulation des véhicules sera interdite sur l'ensemble des voiries parcourues par la course cycliste, excepté pour les véhicules insérés dans la "bulle course".

Infos sur https://www.trworg.be/les-coureurs-senvolent-vers-le-mur/