Fléron : Synergies entre la commune et le CPAS

Dans le cadre du Plan de relance européen, le conseil communal de Fléron a voté l’acte de candidature pour un appel à projet de rénovation énergétique de bâtiments communaux.

Le projet consiste en la construction d’une extension pour le CPAS, conjointe à l’Administration communale existante, et à la rénovation de cette dernière, rue François Lapierre, 19. Ce projet, subsidié à 80 %, doit répondre aux normes énergétiques les plus exigeantes. Le coût est estimé à 4 270 000 € (HTVA et hors frais d’études).

Pour le bourgmestre Thierry Ancion, si le montant de l'investissement est élevé, "il est indispensable et urgent pour le collège d'envisager l'avenir en réduisant drastiquement les coûts énergétiques d'une part et en favorisant des synergies entre la commune et le CPAS d'autre part, occasionnant des économies".

Le projet concerne le regroupement des services administratifs du CPAS, une plus grande synergie avec les services communaux, ainsi que de substantielles économies d’énergie aussi bien pour le CPAS que pour l’Administration communale.

Le dossier est dans les cartons depuis 2019, mais les fonds manquent encore.

En vue du déménagement du CPAS, le projet prévoit la vente du bâtiment situé rue Marganne 10 dont l’argent permettra de financer le nouveau, la démolition du bâtiment situé rue Lapierre 31, et l’arrêt de location pour le bâtiment situé avenue des Martyrs 30, permettant ainsi à la commune de faire des économies.

Une annexe

Au cœur du projet, il est question de la construction d’une annexe Q-zen-20 % à la maison communale, rue Lapierre 19, avec une nouvelle répartition des locaux ainsi qu’une mutualisation de services et d’espaces.

Enfin, pour la commune, le projet prévoit la démolition de la salle du conseil et la rénovation énergétique de la maison communale, rue Lapierre 19.