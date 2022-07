Liège : Prostitution forcée de jeunes filles

Ayoub Ben Mokhtar, 28 ans, a écopé de six ans de prison ferme et 24 000 euros pour avoir prostitué de force des jeunes filles alors qu’il était poursuivi auprès de trois autres prévenus. Au départ, les suspects devaient répondre d’avoir prostitué six jeunes filles en usant parfois de violence entre 2019 jusqu’au 1er octobre 2021. Le principal prévenu a déjà été précédemment condamné pour avoir prostitué deux de ses précédentes petites amies. Il a été également été reconnu coupable d’avoir notamment prostitué sa compagne. Le 2 novembre 2019, deux plaignantes, souhaitant garder l'anonymat, ont dénoncé des faits de prostitution forcée par deux hommes dans un logement situé à Liège. Des faits qui ont été commis de la mi-septembre 2019 au 2 novembre 2019 en soirée.

C’est à cette date qu’elles ont pu fuir en train à Bruxelles où elles sont allées déposer plainte. Ces jeunes femmes ont souhaité témoigner anonymement. Les jeunes filles ont déclaré avoir dû se prostituer dans un logement situé rue de Namur à Liège. Elles ont été frappées par Ayoub Ben Mokhtar et un autre suspect, prénommé Soufiane. Elles déclarent également avoir été enfermées dans l’appartement. Leurs GSM et pièces d'identité ont été confisquées. Elles ne pouvaient sortir que pour se prostituer dans un hôtel de passe situé non loin de là. Elles se sont plaintes d'avoir dû dormir dans un fauteuil, sans couverture, et n'avoir pas eu suffisamment à manger.

Les policiers ont constaté que les jeunes filles étaient épuisées et choquées. L’une d’entre elles présentait une blessure sanglante au sommet du crâne. Les plaignantes n'ont pas souhaité être examinées par un médecin. Le tribunal a estimé ces faits établis. Ayoub Ben Mohktar a également été reconnu coupable d’avoir profité de la prostitution de sa compagne. Il a été condamné à 4 ans de prison avec sursis pour la moitié de la peine, pour l’avoir prostituée jusqu’en 2018. Il a récidivé dès sa libération en recommençant à profiter de sa prostitution. Ayoub Ben Mokhtar a été acquitté pour des préventions de prostitution concernant plusieurs jeunes filles. Deux prévenus, dont le frère du principal suspect, ont été acquittés. Soufiane a écopé de 39 mois de prison avec sursis probatoire pour un tiers de la peine. Le tribunal lui a également infligé une peine de 16 000 euros d’amende.