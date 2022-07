Course-poursuite à Liège : 120 grammes d'héroïne retrouvés dans le véhicule

Deux jeunes individus ont été interpellés samedi soir à Liège après une course-poursuite. Ils étaient en possession de 120 grammes d'héroïne dans leur véhicule. Nés en 2003 et 2000, les occupants de la voiture ont tenté de fuir la police et ont réalisé une entrave méchante à la circulation. Lors de l'interpellation, les agents de police ont découvert de la drogue dans le véhicule ainsi que 600 euros en petites coupures et des GSM.

Les deux jeunes ont été déférés au parquet de Liège et le dossier a été place à l'instruction avec des demandes de mandat d'arrêt.