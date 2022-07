Incendie impressionnant en cours dans le zoning de Chaineux

Le zoning de Chaineux (Herve) est le théâtre d'un impressionnant incendie ce dimanche en fin de journée. Une colonne de fumée est visible à plusieurs dizaines de kilomètres. Le feu semble s'être déclenché aux abords de l'entreprise SImonis, avenue André Ernst. Des bonbonnes de gaz pourraient être à l'origine de l'incendie.

La police et les pompiers sont présents sur place, et le zoning est fermé à la circulation et est évacué.