Liège : Ils achetaient des voitures sans les payer

Le tribunal correctionnel de Liège a prononcé des peines allant jusqu'à 6 ans de prison ferme et 500 000 euros de confiscations à charge de vingt-quatre prévenus d'origine roumaine qui ont acheté de nombreuses voitures à crédit sans les payer pour ensuite les revendre… Les intéressés ont mis sur pied de nombreuses sociétés fictives qui étaient des coquilles vides utilisées dans le but de créer de fausses fiches de paye au nom de personnes qui ont contracté des crédits pour acheter des véhicules neufs. "Elles ont été créées pour servir le crime", a indiqué le Procureur fédéral lors de son réquisitoire.

Le tribunal a estimé que Ziatu, 45 ans, était le chef de l'organisation criminelle. C'est le seul des prévenus qui parle le français. Il était présent lors de chacune des transactions chez les concessionnaires. Lors de la première audience consacrée à son affaire, le prévenu s'est présenté comme étant uniquement un traducteur et un secrétaire qui rendait des services aux personnes de sa communauté souhaitant acheter des voitures. "Je faisais le traducteur", avait-il expliqué lors de l'instruction d'audience. "J'expliquais chaque fois aux personnes qu'elles devaient payer les crédits des voitures sinon elles seraient signalées à la banque nationale et ne pourraient plus faire de crédit. Ils me disaient de ne pas me tracasser." Mais le parquet fédéral ne partageait pas cette vision des choses. "Il choisit les véhicules, il utilise des compatriotes qui ne parlent pas français et il se fait passer pour d'autres personnes pour réceptionner les voitures."

Selon l’enquête, ils ont acheté des voitures d’une valeur totale de près de deux millions d’euros. Le principal suspect a été condamné à six ans de prison ferme. Le tribunal a également prononcé plusieurs acquittements. Les autres prévenus ont écopé de peines allant de 18 mois de prison avec sursis pour ce qui excède la durée de la détention préventive à 2 ans de prison ferme. Un prévenu qui se trouvait en état de récidive légale a écopé de 18 mois de prison ferme. Il effectue actuellement sa peine sous la surveillance d’un bracelet électronique. Le tribunal a acquitté les prévenus des préventions de blanchiment et a levé des saisies sur des maisons achetées en Roumanie.