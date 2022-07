Huy se dote de 16 caméras de surveillance urbaine

Seize caméras de surveillance urbaine nouvelle génération viennent d’être installées dans le centre de Huy. Réparties sur les deux rives, ces caméras (dont certaines sont de type multisensor et disposent de plusieurs objectifs indépendants) permettront d’accroître la surveillance de divers sites.

En investissant 440 000 euros dans l’achat de ces caméras, la Ville de Huy entend clairement améliorer le sentiment de sécurité de ses citoyens.

Différents points critiques seront ainsi placés sous surveillance. Les nouvelles caméras de la zone de police de Huy ont été installées aux endroits stratégiques suivants : quatre Grand-Place, deux place Verte, deux à Saint-Remy, une rue du Vieux-Pont, deux à Saint-Germain, une rive gauche, une rive droite, une pont de l’Europe et une avenue Godin Parnajon.

La Ville de Huy disposait déjà d’un réseau de caméra de surveillance. Cependant, ce réseau devenait obsolète au fil du temps.

D’autres vont suivre

Il était alors devenu nécessaire de remplacer l’ensemble de l’infrastructure serveur de vidéosurveillance, de remplacer le logiciel de gestion et d’exploitation, d’installer des caméras dernière génération et d’établir des nouvelles techniques de transmission urbaines en utilisant des technologies performantes (fibres optiques, liaison sans-fil et PoE). La qualité de l’image et les fonctionnalités de caméras sont clairement supérieures à celles de l’ancien réseau.

"Ce nouveau réseau de surveillance urbaine est un outil très utile pour notre zone de police qui pourra utiliser les caméras en intervention mais aussi dans le cadre d'enquêtes, explique le bourgmestre ff Eric Dosogne. Le Collège communal a la volonté de permettre aux citoyens de vivre en toute quiétude et d'avoir à son service une police moderne et de qualité", poursuit Eric Dosogne.

Toutefois, il est important de noter que l’installation de ce nouveau réseau n’est que la première phase d’un projet plus vaste. 240 000 euros complémentaires sont en effet déjà prévus pour étendre très prochainement le réseau de surveillance urbaine à d’autres lieux, eux aussi considérés comme stratégiques.

La lutte contre les incivilités diverses ne devrait qu’améliorer la sécurité quotidienne des habitants de la ville ainsi que leur cadre de vie général.

J.-M. C.