Herve retrace les origines et les particularités de son fromage à travers une exposition

Une nouvelle exposition en plein air entièrement consacrée au célèbre fromage de Herve, vieux de huit siècles et d'appellation d'origine protégée, est accessible sur l'esplanade de la Maison du Tourisme du Pays de Herve jusqu'à la fin du mois d'août.

Elle retrace ses origines et met en avant ses particularités liées au terroir et au Pays de Herve grâce à six modules de quatre faces qui proposent des photos, anciennes et actuelles, qui ont trait au fromage de Herve et à la culture locale. Elle le décline également dans la cuisine d'aujourd'hui, le met en évidence dans l'art et présente les confréries et les producteurs locaux, rapporte l'échevinat du Tourisme de Herve, à l'origine de cette initiative.

"Cette exposition se calque sur le même principe qu'Art'38, proposée en 2021 sur le la Ligne 38", explique Isabelle Levaux, l'échevine du Tourisme.

"Fort du succès de l'année passée, nous avons décidé de renouveler le concept d'exposition et nous voulions mettre l'accent cette année sur le produit de bouche phare de notre commune: le célèbre fromage de Herve. Afin de mener à bien ce projet, nous nous sommes entourés d'un créateur d'images de notre localité qui nous a aidés à mettre en lumière le fromage dans tous ses aspects".

L'échevinat espère que l'emplacement, idéal, de la manifestation permettra de toucher le plus de monde possible: l'esplanade attire en effet bon nombre de passants.

Cette exposition sera ensuite déplacée à la Foire agricole de Battice le premier week-end de septembre.