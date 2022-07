Incendie à l’ORW : concours international de chefs d’orchestre d’Opéra déplacé à l'OPRL

Le 7 juillet dernier, vers 14h, un incendie s'était déclaré au niveau des tableaux électriques situés au sous-sol du Théâtre Royal de Liège, rappelle-t-on aujourd'hui au sein de l'institution culturelle ; des tableaux commandant la machinerie inférieure de la scène. Si la réaction rapide du concierge et l'intervention efficace des pompiers avaient permis de maîtriser le feu avant qu'il ne se propage à la salle ou à la cage de scène, "la fumée dégagée par l'incendie s'est répandue dans le bâtiment, nécessitant un nettoyage en profondeur"… une entreprise spécialisée a été mobilisée et, trois semaines après l'incident, ce nettoyage, complexe est toujours en cours.

En outre, le feu a détruit des câbles électriques "alimentant la machinerie de scène et plusieurs autres dispositifs indispensables. Une expertise est en cours, avant la clôture de laquelle il n'est pas possible de remplacer le câblage et le matériel endommagés". C'est la raison pour laquelle on indique aujourd'hui à l'Opéra Royal de Wallonie-Liège qu'il ne sera pas possible de réintégrer le Théâtre le 16 août pour débuter comme prévu la saison 2022-2023.

"Dès lors, avec la collaboration du Directeur général de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, M. Daniel Weissmann, nous avons pu trouver une solution pour que la deuxième édition du Concours international de chefs d'orchestre d'Opéra, prévue du 17 au 21 août 2022, ait lieu à la salle philharmonique de Liège, boulevard Piercot 25/27".

Ce mardi, le directeur général et artistique du Théâtre Royal de Liège, Stefano Pace, a tenu à adresser à Daniel Weissmann et aux équipes de l'OPRL ses "remerciements les plus sincères pour le soutien inestimable qu'ils nous manifestent dans l'épreuve que nous traversons".

Quant aux activités et spectacles prévus en ouverture de saison, Stefano Pace a précisé que les équipes mettaient tout en œuvre pour les présenter au public sans altérer le calendrier et dans les meilleures conditions. "Nous ne manquerons pas de vous tenir informés, ainsi que notre public, de l'évolution de la situation".