Liège : Alcoolisés, ils tabassent des victimes croisées en rue

Smail, 18 ans, a bénéficié d’une peine de 120 heures de travail ou à défaut, 12 mois de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir, avec d’autres commis de violentes agressions dans les rues de Liège en bande, la nuit en compagnie de mineurs d’âge. Constatinos, son complice, a écopé de sept mois de prison ferme par défaut pour avoir participé à certaines des agressions. Cette bande de jeunes était ultra-violente.

Elle n’a pas hésité à commettre des agressions crapuleuses en tentant d’avancer des motifs complètement futiles pour tenter de justifier les faits. Lors de sa comparution devant le juge, Smail qui a comparu détenu, avait une attitude qui tranche pour le moins avec les faits qui lui sont reprochés. Le jeune homme était en larmes. Il a exprimé des regrets. Cette image tranche particulièrement avec le comportement de Smail lorsqu’il se trouve sous l’effet de l’alcool. En effet, sur les images de vidéosurveillance, c’est un jeune homme particulièrement violent, cruel et ensuite fier des faits qu’il vient de commettre qui a été enregistré. Il utilisait ses poings, ses pieds, mais aussi une ceinture pour violenter les victimes parfois même au sol. Après la rencontre, ce groupe a laissé un homme baignant dans son sang inconscient en pleine rue. Déjà lorsqu’il était mineur d’âge, il a eu affaire avec la justice.

Le 29 juillet 2021, c’est dans un café du carré que Smail, son frère jumeau et un ami se sont fait remarquer. Ils ont porté des coups au garçon de café, mais aussi à un client qui n’a pas été identifié. Smail a déjà fait usage de sa ceinture pour blesser la victime. Il a également endommagé la porte. Le 5 septembre suivant, c’est non loin du quartier du carré qu’il aurait une nouvelle fois commis des faits. Un homme a été agressé par la bande de jeunes. Ces derniers lui ont porté des coups de poing de pied et un homme a été filmé en train de porter des coups de ceinture à la victime au sol. Devant la violence de la scène, un couple est intervenu pour porter secours à la victime qui gisait au sol. Bien mal lui en a pris ! L’homme a également été victime de coups tandis que la femme a été particulièrement choquée. Ils n’ont été quitte de leurs agresseurs que lorsqu’ils ont réussi à s’enfermer à clé dans le sas de leur immeuble. Les auteurs ont même tenter de casser la porte pour s’en prendre encore à ces personnes. Le tribunal a acquitté le prévenu d’une de ces agressions en estimant qu’il n’y avait aucun élément à sa charge.

Smail devait également répondre d'avoir porté deux coups de poing à un policier qui était en sortie d'agrément. Selon la victime, le copain de l'intéressé a demandé une cigarette. Lorsque l'homme a refusé de lui donner, Smail lui a porté deux coups de poing. Le tribunal s'est adressé au prévenu en lui signalant qu'il lui laissait une chance et qu'il devait la saisir. "Je viens du même quartier que vous donc l'excuse de l'endroit, vous ne l'avez pas", a déclaré la juge. "Je vous laisse une chance, peut-être que je me trompe, mais je ne vous oublierais pas."