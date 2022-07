Liège: elle tente de se faire rembourser des marchandises non achetées...

Cette dame avait espéré que le scénario qu'elle avait imaginé lui aurait permis d'obtenir de l'argent... Ses tentatives ont non seulement échoué mais elles lui ont également valu d'être privée de liberté.

Lundi après-midi, la police a été appelée à intervenir au Carrefour market, au Laveu. Une dame y était maintenue sur place après avoir tenté de voler de la marchandise. Elle s'était présentée à l'accueil du magasin en demandant à se faire rembourser une dizaine de bandes dessinées. Elle a expliqué qu'elle avait perdu le ticket de caisse et a tenté d'amadouer la personne à laquelle elle s'adressait en précisant que son mari venait de décéder et qu'elle avait besoin de cet argent pour lui offrir une gerbe de fleurs... Le problème, c'est qu'on la voit clairement sur les images de vidéosurveillance entrer dans le magasin sans les BD et aller se servir dans le rayon...

Il est apparu que la quinquagénaire avait déjà mis à exécution le même manège, le matin-même, dans le magasin de bricolage voisin. Là, elle avait tenté de se faire rembourser une perceuse, toujours selon le même modus operandi. Selon le parquet de Liège, la dame a alors simulé un malaise et s'est vue offrir un verre d'eau. Ce qui lui a manifestement permis de profiter de la situation pour s'emparer du sac d'un membre du personnel...

Lors de son interrogatoire, la quinquagénaire a expliqué être sans domicile et sans ressources et avoir ainsi besoin de trouver de l'argent pour se nourrir et payer ses médicaments... Déjà connue de la justice, elle a été déférée ce mardi au parquet de Liège pour tentatives d'escroquerie et vol simple.