Soulèvement de chaussée sur l'autoroute E40 à Barchon

Depuis fin de semaine dernière, des ralentissements sont observés sur l'autoroute E40, en direction de l'Allemagne, à hauteur de Barchon. En cause, la réduction du nombre de bandes de circulation ayant été instaurée à la suite d'un soulèvement de la chaussée. Ce sont les deux bandes de gauche qui ont été neutralisées.

Selon les constatations d'usagers confrontés à ces ralentissements, le rétrécissement s'opère peu avant l'aire du restoroute. Reprise ensuite de la circulation, de manière normale, après le restoroute. On peut aussi constater que cette mesure a des répercussions sur les voiries secondaires qui, à certains moments de la journée, ont été encombrées.

Bien que la police fédérale indiquait qu'une "réparation en urgence va être effectuée", la situation est toujours la même à ce jour... Pourquoi?

La Sofico (gestionnaire des axes autoroutiers) précise que ce soulèvement de chaussée a été causé par les fortes chaleurs. "Plus exactement par les écarts de température qui font que le béton se dilate. Et là où il y a un point faible, il peut se produire un soulèvement", explique le porte-parole, qui ajoute qu'une intervention n'était pas possible directement en raison des températures. "Il convient de laisser refroidir le béton. Mais selon les prévisions, une intervention est prévue début de la semaine prochaine".

"On va démolir la partie concernée, sur quelques mètres, puis on posera de l'asphalte. Il s'agit d'une solution durable", poursuit le porte-parole de la Sofico.

Aussi, si tout se passe comme prévu, la circulation pourrait être rétablie normalement, sur cette portion de la E40, d'ici fin de la semaine prochaine.