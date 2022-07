Condroz : Un homme arrêté pour harcèlement

Ce mercredi, un homme né en 1991 a été arrêté en zone du Condroz après être entré en contact avec une dame qui s’était déjà plainte de ses comportements harcelants. Quelques temps auparavant le suspect a rencontré une jeune femme. Le suspect souhaitait plus qu'une relation amicale, mais pas la dame. Se montrant de plus en plus entreprenant, la jeune femme a fini par mettre fin à la relation. Le suspect a alors commencé à se montrer de plus en plus harcelant.

La victime a déposé plusieurs plaintes. A la fin du mois de juin, le trentenaire a été privé de liberté. Il a été libéré après quelques jours sous la condition de ne plus entrer en contact avec la victime.

Le 19 juillet dernier, l’homme a recommencé son comportement harcelant. La police a tenté de l’intercepter à son domicile, mais sans succès. Ce mercredi, la police de la zone du Condroz a réussi à l’intercepter. Le parquet a mis le dossier à l’instruction et a demandé au juge d’instruction la délivrance d’un mandat d’arrêt.