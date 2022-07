Incendie chez Simonis : laver les légumes, ne pas aspirer… Les conseils !

Verviers Petit-Rechain > Le Service Public de Wallonie et le département police et contrôle conseillent la population.

Le département police et contrôle et la cellule santé environnement du SPW conseillent la population à la suite de l'incendie qui a ravagé une partie de l'entreprise Simonis à Petit-Rechain.

Si "l'impact de cet événement est relativement limité", il est conseillé aux personnes qui auraient subi une exposition de se rendre chez leur médecin, surtout en cas de problème respiratoire (asthme…). "En ce qui concerne les prés à proximité, si la quantité de morceaux de matières carbonisées visibles en surface est effectivement très limitée, il est recommandé d'attendre une bonne pluie avant de faucher. Toutefois, s'il s'avérait que la quantité soit plus importante, la destruction du foin pourrait être envisagée." Et en ce qui concerne les potagers, "nous recommandons de laver et éplucher les légumes avant de les consommer". Et "les poussières déposées autour ou à l'intérieur des établissements/habitations à proximité du site doivent être nettoyées à l'eau (pas d'aspirateur qui risque de les remettre en circulation dans l'air)". Enfin, d'éventuels morceaux de matières carbonisées doivent être jetés dans les ordures ménagères, renfermés dans des sacs.