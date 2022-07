Liège : Le compagnon violent n’a pas bénéficié d’un 5e sursis

Ritchie a écopé de deux ans de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis une multitude de scènes de coups sur ses compagnes successives. L’homme a bénéficié de pas moins de quatre sursis probatoires devant les juges. Il n’a malgré tout pas hésité à solliciter un cinquième sursis lors de son dernier passage détenu devant la juge après avoir commis une nouvelle scène de violences.

Sa compagne, victime de la violence de Ritchie, était présente dans la salle d’audience pour soutenir celui qui la fait pourtant tant souffrir. Les deux dernières compagnes de Ritchie ont subi des coups de poing, de pied, des tirs de cheveux, d’oreilles. Elles ont également été saisies au cou et se sont fait cracher dessus. Des scènes lamentables qui sont parfois commises devant les enfants. Mais selon Ritchie, il ne les a pas vraiment frappées puisqu’il nie les coups direct…

Le tribunal l'a informé que pousser, tirer par les cheveux, bousculer, secouer est également constitutif de coups et blessures volontaires. Cette fois, il devait répondre de scènes commises en septembre 2021, en mars et avril 2022. Ce sont des témoins ou des voisins qui ont appelé les secours. Ritchie était sous l'effet de l'alcool, ce qui n'est pas une circonstance atténuante. "Je suis vraiment désolé de ce qu'il s'est passé", a indiqué le prévenu lors de sa première comparution. Il a admis une partie des faits tout en en minimisant la gravité." Je dois me faire soigner. Je vous remercie de m'avoir mis en prison. Ce qui me canalise en prison, c'est le sport. Quand je suis rentré, j'étais submergé par l'alcool. J'étais un déchet social. On ne dirait plus la même personne."

En réalité, Ritchie a non seulement bénéficié de libérations conditionnées, mais également de libérations par le juge d'instruction. Après le prononcé de sa condamnation, le détenu s'est adressé à sa compagne. "Je t'aime", lui a-t-il lancé avant d'être emmené par les policiers qui l'entouraient…