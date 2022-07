Travaux sur la N 90, du nouveau giratoire d’Ampsin au pont d’Ombret

Dès le lundi 8 août, un chantier débutera sur la N 90, à hauteur d'Ombret. Il s'agit de procéder à la réhabilitation des revêtements entre le nouveau giratoire (à hauteur de l’écluse d’Ampsin-Neuville) et le pont d’Ombret et ce, dans les deux sens de circulation. Soit sur près de 3 km.

La Sofico, gestionnaire des axes routiers, précise qu'il s'agit également de réhabiliter les revêtements des bretelles d’entrée et de sortie qui connectent la nationale au pont d'Ombret.

Ainsi, du 8 août au 16 septembre, entre le giratoire précité et le pont d’Ombret, la circulation sera maintenue sur une voie dans chaque sens (basculement à contre-sens). La vitesse y sera limitée à 70 km/h.

Par ailleurs, du 18 au 27 août, en direction d’Engis, les bretelles d’accès et de sortie qui connectent la N 90 au pont d’Ombret seront fermées à la circulation. Les usagers circulant sur la Grand'route et la rue du Pont, et souhaitant se diriger vers Engis, seront invités à emprunter la N 90 en direction de Huy afin de reprendre la nationale dans l'autre sens via le nouveau giratoire. Quant aux usagers circulant sur la nationale en provenance de Huy, et souhaitant rejoindre Ombret, ils seront amenés à suivre une déviation vers la sortie Hermalle-sous-Huy, la rue du Pont, la rue de Chaumont puis la N 90 vers Huy.

De plus, du 28 août au 13 septembre, la bretelle d'accès à la N 90 vers Huy, depuis le pont d'Ombret, sera fermée à la circulation. Les usagers seront invités à emprunter la N 90 vers Engis et ce, jusqu'à la sortie Hermalle-sous-Huy, les rues du Pont et de Chaumont afin de regagner la nationale en direction de Huy.

Sous réserve des conditions météorologiques, la fin des travaux est prévue le vendredi 16 septembre.

Ce chantier représente un budget de près de450 000 € (HTVA).