Une étude à Ans pour préserver la biodiversité dans les chemins de remembrement

Après avoir pris des mesures visant à en limiter l'accès, notamment en raison de comportements inciviques, la commune d'Ans fait un pas de plus en vue de la sauvegarde des chemins de remembrement. Ce mercredi, le collège communal a désigné l'ASBL Faune & Biotopes afin de mener une étude écologique de la zone agricole comprise entre Alleur et Xhendremael, autour de l'Exhaure et des chemins de remembrement. L'Exhaure étant un ruisseau "essentiellement souterrain mais on peut le suivre, notamment, entre la route Militaire, le long du chemin de Berlin, jusqu'à Xhendremael d'où il rejoint ensuite la frontière linguistique", souligne Walther Herben, l'échevin en charge de la gestion territoriale.

Rappelons, en effet, que ces chemins de remembrement sont désormais strictement réservés aux piétons, cyclistes, cavaliers et véhicules agricoles. Des caméras ont d'ailleurs été installées afin de veiller au respect de cette mesure.

Les spécialistes de Faune & Biotopes sont donc chargés de réaliser l'étude biologique des abords de plus de 5,7 km des chemins, sur une zone de 25 m de part et d'autre. Ce sont ainsi plus de 29 ha qui vont être passés à la loupe. "Ils prendront contact avec les agriculteurs en vue de l'implantation de haies et de bosquets le long des chemins et du ruisseau ainsi que pour l'accompagnement potentiel des MAEC (Mesures Agro-Environnementales et Climatiques)", précise l'échevin ansois.

Il est également prévu que cette étude envisage les possibilités d’aménagements sportifs et de loisirs, le long des chemins et du ruisseau, sur les emprises communales.

La durée estimée de cette étude est de l'ordre de 4 mois.