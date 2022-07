Viaduc de Huccorgne : le pont rouvert ce 27 juillet !

Comme nous l'indiquions début juillet, le viaduc de Huccorgne, situé sur l'E 42 Liège-Namur, sera rouvert dès ce mercredi 27 juillet.

La première moitié du chantier de réhabilitation du viaduc de Huccorgne s’achève en effet ce 27 juillet. Le pont supportant habituellement les voies vers Liège a été complétement rénové et est à nouveau accessible pour les usagers. "Ce chantier colossal, riche en défis techniques, respecte donc le calendrier annoncé", se réjouit la Sofico, à la manoeuvre. Des opérations identiques seront menées à partir de janvier 2023 sur le second pont.

Pour rappel, cette phase se concentrait sur le pont qui supporte habituellement les voies vers Liège, au niveau des travées d’approche. Au total 36 poutres de 60 tonnes chacune et de 30 mètres de long ont été manipulées au cours d’opérations de grutage menées jusqu’à 60 mètres de haut. Grâce au travail mené par les équipes, malgré une météo parfois venteuse, le remplacement a pu être effectué selon le calendrier prévu : en un peu moins d’un mois. La dépose des anciennes poutres a été entamée le 15 février dernier. Les dernières poses ont été réalisées le 10 mars. Chacune de ces nouvelles poutres, préfabriquée en usine, a été acheminée par convoi exceptionnel sur site. Leur pose a été une étape importante car elle a notamment permis d’adapter le profil en long de l’ouvrage, améliorant ainsi le confort des usagers. Précédemment, 4350 m² de tablier ont été sciés, démolis et évacués pour un total de 1950 tonnes. Dans les mois qui ont suivi, 4350 m² de prédalles ont été posés, 180 tonnes de ferraillage façonnées et mises en œuvre, plus de 650 m² de béton coulés.

©BELGA

Comme l'indiquait encore la Sofico début juillet, pendant plusieurs semaines, la partie centrale du viaduc est devenue une « île » entourée de vide. Une fois le tablier complétement mis à nu (retrait des divers équipements et du revêtement), un échafaudage mobile a été monté sur ce viaduc central pour y effectuer les réparations nécessaires sur les faces externes et inférieure du caisson. Afin de répondre aux sollicitations sans cesse grandissante des ouvrages vu l'augmentation du poids des véhicules autorisés à circuler sur nos autoroutes, une mise à niveau de la capacité portante du viaduc central a été opérée. Pour chacun des 2 viaducs, 6 câbles de précontrainte ont été ajouté. On a tiré sur chacun de ces câbles avec 360 tonnes, ce qui représente 2160 tonnes de précontrainte supplémentaire par pont.

©jd

D’août 2022 à janvier 2023 : le chantier se poursuivra sous le viaduc au niveau des piles supportant l’ouvrage (conditions habituelles de circulation sur l’autoroute) ; du 9 janvier 2023 au 19 juillet 2023 : les travaux porteront sur le pont qui supporte habituellement les voies vers Namur.

Le marché public de réhabilitation de l’ouvrage a été remporté par l’association momentanée BESIX-GALERE, pour un montant de plus de 23 millions d'euros HTVA financé par la SOFICO dans le cadre du Plan Infrastructures et Mobilité pour Tous 2020-2026.