Deux dealers interceptés à Liège

Avec plus de 50 grammes de cannabis sur eux

Ce mercredi sur le coup de 18 heures, la police de Liège a procédé à l'arrestation d'Elias et de Damien, deux jeunes respectivement âgés de 21 et 20 ans et originaires de la région liégeoise. Alors qu'ils circulaient en véhicule rue des Bayards (quartier Saint-Léonard), la police a intercepté les deux gaillards... une forte odeur de cannabis se dégageait du véhicule.

Lors du contrôle, Damien déclarera d'abord avoir 2 grammes en sa possession... puis avouera qu'il détenait plus de 50 grammes. Lors de la fouille, les policiers mettront en effet la main sur 56,21 grammes de cannabis.

Dans le GSM d'Elias, la police trouvera par ailleurs des messages explicites de vente.

S'ils avouent consommer, les deux dealers minimisent les faits de vente.

Ils ont été privés de liberté et déférés au parquet de Liège.