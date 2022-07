Liège : Il s’introduit dans les voitures pour voler

Tazi, un homme en séjour illégal sur le territoire belge, encourt une peine d’un an de prison pour avoir commis un fait de vol et une tentative de vol dans des véhicules à Liège. Le 20 mars 2019, Tazi a été interpellé dont l’alarme s’était déclenchée. Il a tenté de s’enfuir, mais a rapidement été intercepté par la police. Le propriétaire de la voiture a expliqué que le suspect lui aurait volé une tablette, mais l’objet n’a pas été retrouvé sur le suspect ni à proximité de son lieu de fuite. Les policiers qui l’ont poursuivi ont soutenu que le suspect ne s’était pas débarrassé d’un objet avant d’être arrêté.

Lors de la fouille du suspect, il est apparu qu'il avait les cinquante euros volés peu avant, mais également une bombe de spray lacrymogène, ce qui est interdit. "J'étais consommateur de drogue et je n'étais pas vraiment conscient des faits que j'ai commis", a expliqué le détenu. "Les deux faits qui me sont reprochés, je m'en souviens, mais je peux vous assurer que j'en ai oublié pas mal", a poursuivit l'intéressé qui ne s'est sans doute pas rendu compte de la franchise de sa déclaration. L'homme a expliqué qu'il était venu en Belgique pour aider sa famille restée au pays et ses huit frères et soeurs ! Il a également exposé qu'il était rapidement tombé dans la drogue et qu'il avait commis ces vols pour assurer sa consommation.L'avocate du prévenu a plaidé un sursis simple le plus large possible.