Haccourt : Il boute le feu à une voiture qui se propage à une maison

Franco, 25 ans, de Haccourt sur la commune d’Oupeye a écopé de trois ans de prison avec sursis probatoire d’une durée de cinq ans pour ce qui excède la durée de la détention préventive pour avoir volontairement bouté le feu à des véhicules qui s’est ensuite communiqué à une maison. Il s’en est fallu de peu pour que le drame ne se produise dans la nuit du 7 mars dernier à Oupeye.

En effet, Franco a voulu se venger de son ex-petite amie en boutant le feu à son véhicule, mais aussi à celui de ses grands-parents ! Un incendie qui s’est communiqué au carport de la maison et qui a provoqué un brasier duquel les victimes ont eu toutes les peines de se sauver. Il était aux environs de 6 heures du matin lorsque les secours ont été appelés à Haccourt. Peu avant, une personne mal intentionnée a bouté le feu à une voiture qui se trouvait sous le carport de la maison mitoyenne. L’incendie s’est propagé à la maison et c’est un voisin qui a sauvé les deux grands-parents en posant une échelle sur la façade de la maison. Trois maisons ont été endommagées par les faits. Parallèlement, le véhicule de l’ex-compagne de Franco avait également été incendiée à Liège. L’enquête a été rapide puisque cela faisait plusieurs mois que l’intéressé menaçait la jeune femme de représailles et même de mort !

Lorsque la police est arrivée à son domicile chez ses parents, le suspect se cachait sous le matelas de son frère. Il s'est rebellé. Il a insulté les policiers, mais les a également menacés de mort. Il s'est débattu et a tenté de donner des coups de tête. Des renforts ont dû intervenir pour le maîtriser. La téléphonie a démontré qu'il se trouvait sur les lieux des incendies. Le suspect a d'abord nié les faits avant d'avouer. Il a toutefois estimé que ce sont les policiers qui lui avaient sauté dessus et qu'il avait été "obligé de se débattre pour survivre."

Franco devait également répondre d’avoir porté des coups à son ex-compagne et l’avoir harcelée, notamment par téléphone. Ces faits ont également été déclarés établis dans son chef. Le prévenu se trouvait en état de récidive légale après avoir été condamné le 9 septembre 2020 à une peine de 18 mois de prison avec sursis pour détention et culture de cannabis. Le tribunal a en outre accordé un total de plus de 25 000 euros aux victimes.