Liège : Il se promène avec 202 munitions !

Sans permis, drogué, il circulait dans une voiture non assurée et munie de fausses plaques

Kevin, 28 ans, un Liégeois, a écopé d’une peine d’un an de prison ferme et d’une amende de 8 000 euros devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir transporté une grosse quantité de munitions alors qu’il conduisait sans permis et dans une voiture qui n’était pas du tout en ordre. Le 28 juillet 2020, en pleine après-midi, une patrouille de police de la route de Namur qui circulait sur la RN 98 à Sambreville a aperçu un véhicule Nissan Micra qui portait des plaques d’immatriculation différentes à l'avant et à l'arrière. Les policiers ont décidé de contrôler la voiture. Ce véhicule était conduit par Kevin, un liégeois. Ce dernier, n'avait pas de permis de conduire et circulait au volant de la voiture alors qu'il était sous l'influence de produits stupéfiants.

La voiture n'était pas assurée et n'était pas en ordre de contrôle technique. Malgré la différence entre les plaques d'immatriculation, il avait aussi posé une plaque d'immatriculation avec un sceau falsifié. Lors de la fouille de la voiture, les policiers ont découvert que le coffre contenait un sachet de 202 munitions de différents calibres dont deux munitions percutées. À la suite de cette découverte, un magistrat a été averti des faits et l’affaire a été placée à l’instruction. Un juge d'instruction a été informé des faits. Une perquisition consentie a été réalisée au domicile du suspect. Sur place, les policiers ont encore découvert un chargeur et deux munitions de calibre 22 mm. Kevin a déclaré qu'une personne, dont il n'a pas souhaité révéler l'identité, lui avait remis un sachet en plastique rempli de munitions de peur que la police ne le découvre chez lui.

Il aurait reçu le sachet deux jours plutôt et il aurait dû s'en débarrasser, mais n’en aurait pas eu le temps. Il a déclaré qu'il avait été trop gentil, mais qu'il s'agissait d'une vieille connaissance. À la suite de ces informations, une téléphonie a été réalisée. Le téléphone portable du suspect a été analysé. Cette enquête n'a pas permis d'identifier la personne dont Kevin parlait dans ses déclarations. Kevin ne s'est pas présenté à l'audience pour s’expliquer. Il a été reconnu coupable des faits. Le tribunal a tenu compte : “de la gravité des faits, du trouble causés à l'ordre public, de la dangerosité des armes à feu et des munitions, mais aussi des antécédents judiciaires du prévenu." Les cartouches et le chargeur saisis ont été confisqués par le tribunal.