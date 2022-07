Retour du vrai 15 août !

Tant du côté de la République Libre d’Outre-Meuse que de la ville de Liège, on se réjouit de retrouver des festivités du 15 août en Outremeuse telles qu’on les connaît. Quelques adaptations ont néanmoins été opérées à la demande de la police de Liège pour des raisons de sécurité et de mobilité. Que retenir de cette édition 2022 ?

Programme

Lancement des festivités, comme à l’accoutumée, les samedi 6 et dimanche 7 août avec le marché aux puces, place Delcour et rue Jean d’Outremeuse. La Saint-Måcrawe (jeux populaires pour enfants), le samedi 13 août dès 18 h, se déroulera cette année à la Maison intergénérationnelle (rue Raes-de-Heers). La tournée des Marie (13 h), la sortie du Royal Bouquet d’Outre-Meuse pour ses aubades traditionnelles (17 h), le tir de campes place Delcour (18 h) et la soirée-concert Nostalgie (podium place Delcour dès 20 h) sont les moments phares du 14 août. On y annonce notamment Julie Pietri et Sttellla.

Le 15 août sera la journée de la procession et de la messe en wallon (9 h 45 et 10 h), du grand cortège folklorique (14 h 30) qui réunira les géants de la Province de Liège (a priori au complet) et une quinzaine de groupes ainsi que de la bénédiction des amoureux (18 h). Et enfin, le 16 août, l’enterrement de Matî l’Ohê (17 h) et le feu d’artifice offert par les forains qui sera tiré de la passerelle.

Pas de brocante de Saint-Pholien le vendredi 12 août.

Règlements

Du 10 au 17 août (8 h), le règlement communal spécifique 15 août sera d’application, ce qui implique que la musique devra cesser à 1 h 30 et les festivités à 3 h.

"La vente de contenants en verre sera interdite sur tout le territoire des festivités. Les sacs à dos ne seront pas interdits, contrairement à ce que l'on a pu connaître précédemment, mais des fouilles seront réalisées dans le périmètre. On déconseille donc de venir avec des sacs à dos", précise le commissaire Jean-Michel Paquay, directeur opérationnel à la zone de police de Liège.

Signalons que les exposants sont tenus de se conformer à la réglementation wallonne interdisant l’usage de contenants non recyclables.

Mobilité/sécurité

Le périmètre des festivités sera fermé à la circulation les 14, 15 et 16 août. Les zones d’accès seront protégées par des obstacles (sacs de sable, pots de fleurs et casse-vitesse avec lames rétractables). À noter que les trottinettes partagées seront déconnectées dans ce même périmètre.

Pour des raisons de sécurité mais aussi pour garantir une certaine mobilité, l’itinéraire du cortège folklorique a été quelque peu modifié de manière à ne pas sortir du périmètre. Il démarrera ainsi rue Louis Jamme pour arriver pont Saint-Nicolas.

Des policiers, en uniforme et en civil, seront présents en nombre, lors des différentes activités, pour veiller au respect des mesures.