Alleur : Une relation sexuelle avec une fille de 12 ans !

Le tribunal correctionnel a ordonné par jugement l’expertise de Loïc, 24 ans, un habitant de Alleur, pour savoir si il il est admissible à un sursis alors qu’il est soupçonné d’avoir violé une fillette âgée de 12 ans. Lors de la précédente audience, le parquet a requis une peine de trois ans de prison ferme. Loïc a comparu détenu après avoir été condamné par défaut en son absence et celle de son avocat. En juillet 2018, une mère de famille d’une fillette âgée de 12 ans a découvert que sa fille avait réalisé puis partagé via Snapchat des photos de ses parties intimes. En octobre suivant, c’est le père de cette adolescente qui a découvert que sa fille avait une nouvelle fois envoyé des photos de ses parties intimes !

Elle avait téléchargé une application de rencontres pour adultes. Le papa a découvert un numéro inconnu qui avait invité sa fille à venir converser sur Snapchat. Ce mystérieux personnage demandait également à la fillette d'effacer les photos et les conversations. L'homme s'est fait passer pour sa fille. Loïc a invité l'adolescente à venir chez lui. Il a donné son adresse, mais avec un numéro de maison différent du sien. Il lui a également précisé que cette fois, elle ne devait "pas lui vomir dessus." Il a également envoyé une photo de son sexe en érection… Une perquisition a été réalisée chez un homme, un voisin du suspect, totalement étranger à cette affaire.

Après analyse, il est apparu que c'est Loïc, un voisin de cet homme, qui donnait un nouveau rendez-vous à cette fillette âgée de 12 ans… La jeune fille a expliqué s'être inscrite sur un site de rencontres pour majeurs parce que sa cousine plus âgée la toisait de ne pas l'avoir encore fait. Elle a expliqué que la relation était consentie. "Je me suis inscrit sur un site de rencontres pour les majeurs", a indiqué le détenu. "Si elle n'avait pas menti sur son âge et ne s'était pas inscrite sur un site pour majeurs, tout cela ne serait jamais arrivé. Elle m'a invité chez elle pour avoir des relations sexuelles. Je ne me suis jamais dit qu'une fille de 12 ans allait s'inscrire. Je pensais qu'elle avait au moins la majorité sexuelle."

Selon Loïc, il n'a été averti que bien plus tard de l'âge de la fillette. "J'avais 20 ans. Rien ne laissait présager qu'elle avait moins de 16 ans. Dans son attitude, sa manière de s'habiller. Elle m'a dit qu'elle avait 14 ans après notre relation. Elle me l'a dit une fois que c'était trop tard. Je ne suis pas le seul coupable dans cette histoire. Je ne suis pas un pervers pédophile, je suis quelqu'un de bien."

Le tribunal a remis le dossier au mois de novembre prochain en attendant le rapport du centre spécialisé.