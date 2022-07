Liège : ils volent sur le chantier du tram !

Iron, 27 ans, Roberto, 18 ans et Romeo-Ciprian, 32 ans, ont écopé de peines allant de huit à neuf ois mois de prison avec sursis pour ce qui excède la détention préventive devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis un vol de métal sur le chantier du tram à Liège. Le 27 avril dernier, vers 17h30, les policiers ont été avertis qu'ils devaient se rendre sur le quai Saint-Léonard à Liège sur le chantier du tram. Peu avant, trois suspects ont été signalés alors qu'il se trouvaient sur le site pour voler.

Ils effectuaient des allers-retours entre le chantier et une camionnette pour s’emparer et puis emporter des avaloirs. Lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils ont constaté que les suspects avaient pris la fuite. Mais très rapidement, ils ont été informés qu'une autre patrouille avait pu intercepter la camionnette à hauteur du pont Atlas. Dans leur véhicule, les policiers ont pu constater la présence de métaux volés.

En effet, les suspects transportaient six socles d’avaloirs et sept grilles d’avaloirs. Ce métal avait un poids conséquent. Entendu, le premier a déclaré que lorsqu’ils sont passés sur le quai, un homme âgé d’une cinquantaine d’années qui travaillait sur le chantier leur avait signalé qu’ils pouvaient prendre le métal car il s’agissait de vieux métaux. Selon lui, ils les avaient pris sans aucune intention de les voler. Ils voulaient les revendre. Le second a déclaré qu’un vieil homme qui se trouvait dans un appartement du deuxième ou troisième étage leur avait déclaré qu’ils pouvaient prendre les ferrailles. Quant au troisième suspect, il a précisé qu’un homme de 60 à 70 ans les avait autorisés à prendre ces ferrailles.

Le tribunal n’a évidemment pas cru à ces explications fantaisistes. Les faits ont été filmés. A l’audience, les prévenus ont déclaré qu’ils avaient eu l’autorisation de deux personnes différentes, une qui se trouvait sur le chantier et l’autre dans un immeuble… Le tribunal a relevé le fait qu’un des prévenus avait déclaré qu’il s’agissait d’un chantier sur lequel il était interdit de circuler et non un endroit qui aurait pu leur laisser croire qu’il s’agissait de métal abandonné qu’ils pouvaient emporter.