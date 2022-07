Accueil Régions Liège Sécheresse : quels risques d’incendie en Fagnes ? Sécheresse Contrairement au sud de l’Europe, le risque d’incendie est plutôt faible dans les Hautes Fagnes malgré la sécheresse Raphaël Jardon ©Reporter VA

Les incendies déclarés dans le sud de l'Europe peuvent interroger les responsables des Hautes Fagnes. L'attaché de presse du Service Public de Wallonie (SPW), Nicolas Yernaux ne panique pas : "Ce n'est pas dans les Hautes Fagnes que nous rencontrons le plus grand risque d'incendie. L'impact est marginal car les Fagnes font partie des zones de Belgique les plus vertes." D'ailleurs, l'été n'est pas forcément la saison la plus risquée. "Nous ne surveillons pas davantage lors des...