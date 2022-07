Trooz: Il jette une cigarette sur les policiers !

Nicolas, 26 ans, a écopé de six mois de prison avec sursis probatoire pour ce qui excède la durée de la détention préventive devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis une rébellion contre les services de police le 8 août 2020. En effet, lors d’une sortie arrosée, il a été confronté à la police.

Il a insulté les inspecteurs, a porté des coups et jeté une cigarette en direction des policiers. Un des policiers a eu son gant et son pantalon déchiré après avoir chuté. Nicolas, malgré son jeune âge, a déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des faits de rébellion et violence envers la police. Le jeune homme éprouve à chaque fois des difficultés lorsqu'il a décidé de faire une sortie et de boire de l’alcool.

Cette fois, il a fait opposition à un jugement qui l'a condamné par défaut. Si il a admis les faits, il a semblé être particulièrement apathique. Une attitude qui a eu le don d'irriter le tribunal. Lorsque le juge l'a interrogé concernant le fait qu'il ne travaillait pas, Nicolas a évoqué son assistante de justice. "Sommes-nous arrivés dans un monde où il faut que les personnes soient suivies pas des assistantes de justice pour se mettre à travailler", a questionné le juge. "Non, mais je veux dire que j'amènerai toutes les preuves des recherches d'emploi", a mollement tenté de rectifier le jeune homme. Nicolas avoue avoir eu un comportement déplacé envers les policiers.

Lors de son audition après les faits, il a même estimé que les policiers avaient "tout à fait correctement fait leur travail."