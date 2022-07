Entre 150 et 200 nouvelles places d’accueil pour bébé à Huy-Waremme

Le plan Équilibre permettra de potentiellement créer entre 150 et 200 nouvelles places d’accueil au sein des crèches, sur l’arrondissement Huy-Waremme. Amay et Engis en bénéficieront. On fait aussi le point aussi sur les autres communes. Et on vous livre le témoignage d’une maman de Modave, obligée de se mettre sous certificat médical, faute de place pour son enfant.

Soit l’équation: parents + enfants en bas âge + boulot = x. Vous l’aurez compris, x = une place d’accueil. Mais pour de nombreux parents, "x" est très difficile, voire impossible à trouver. Et la raison à cela est toute simple: il n’y pas assez de place d’accueil en Wallonie. En 2020, pour 100 enfants en âge d’aller à la crèche, il y avait 38 places. Et à Huy-Waremme? Chez nous aussi, on manque de place.

Les parents-pauvres: Villers-le-Bouillet, Modave, Saint-Georges, Fexhe, Amay,

Si certaines communes, comme Ouffet (57,9%), Tinlot (64,5%), Berloz (54,8%) ou encore Wasseiges (64,6%), affichent un taux de couverture tout à fait honorable, la situation est autrement plus compliquée dans des communes comme Villers-le-Bouillet (5,1%), Modave (8,1%), Saint-Georges (8,1%), Fexhe (10,2%) ou encore Amay (11,3%)."C'est vrai que ce n'est vraiment pas évident", commente Stéphanie Caprasse, échevine amaytoise de la Jeunesse.

Mais heureusement, la Région wallonne arrive à la rescousse. Et pas de n’importe quelle manière, puisqu’avec avec son plan Équilibre, elle prévoit de créer 3143 nouvelles places d’accueil en Wallonie, pour un budget de 130 millions d’euros.

Amay et Engis aidées par le plan wallon

Concrètement, ce plan est divisé en deux volets. Le premier s’inscrit dans le cadre du plan de relance européen et concerne 39 communes "problématiques", car elles présentent en même temps un faible taux d’emploi des femmes, un faible revenu par habitant, un taux élevé de familles monoparentales et un taux de couverture faible. Un minimum de 1757 places sera partagé entre ces communes. Chez nous, deux communes sont concernées: Amay et Engis.

À Amay, on n'a pas envie de rater une occasion pareille."On a la volonté de prendre part au plan, car les conditions sont top, détaille Stéphanie Caprasse.On est sûr à 90% de rentrer un projet."Mais quant à savoir à quoi ressemblera le projet, c'est encore flou."Je ne sais pas encore comment on va faire. Ça prendra peut-être la forme d'un partenariat public-privé. On sait pour l'instant qu'on créera maximum 35 places."

Engis, qui affiche un taux de couverture de 25,5%, a aussi décidé de sauter sur l'occasion."On va déposer un projet,confirme le bourgmestre Serge Manzato.L'étage supérieur de notre crèche de Hermalle-sous-Huy est actuellement inoccupé. On veut l'aménager. On pourrait créer sept places supplémentaires."

Les autres communes wallonnes rentrent donc dans le deuxième volet, qui prévoit la création de minimum 1386 places, réparties en fonction du taux de couverture des différents arrondissements. Celui de Huy-Waremme, sans compter Engis et Amay, a hérité de 133 d’entre elles.