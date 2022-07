La plus belle prairie wallonne est liégeoise

Dix éleveurs wallons ont été mis à l’honneur dimanche à la Foire agricole de Libramont, dans le cadre du concours "Qu’elle est belle ma prairie !", pour leur capacité à concilier production agricole et préservation de l’environnement. Porté par l’ONG Natagora, le syndicat agricole Fugea et l’ASBL Natagriwal, "Qu’elle est belle ma prairie !" en est à sa huitième édition et vise à mettre en avant et récompenser des exemples remarquables d’élevage extensif - par opposition à intensif - et autonome, particulièrement utile à la biodiversité et à l’environnement.

"Ce concours s'inscrit dans notre vision d'une agriculture durable, favorable à la biodiversité, extensive mais qui est aussi rémunératrice", a expliqué Philippe Funcken, directeur général de l'association de protection de l'environnement Natagora.

Les prairies permanentes peuvent en effet être des oasis de biodiversité, sans parler de leur capacité à stocker durablement du carbone dans le sol.

"Ce concours fait passer le message que nos éleveurs et éleveuses sont capables de travailler avec la nature et de la respecter", a souligné la Fugea, qui rappelle que "l'élevage rend un service environnemental et paysager de taille qu'il est plus que temps de soutenir."

Haute valeur biologique

La Wallonie compte plus de 10.000 hectares de prairies de haute valeur biologique et plus de 70.000 hectares de prairies en autonomie fourragère, a rappelé Hubert Bedoret, directeur de Natagriwal, ASBL qui informe, accompagne et conseille agriculteurs et propriétaires forestiers.

Dix lauréats (trois Liégeois, deux Namurois, deux Hennuyers et trois Luxembourgeois) ont été sélectionnés, parmi lesquels le premier prix est revenu à Elena et Simone Theissen, agricultrices à Bullange, en province de Liège, dont la prairie est située en zone Natura 2000. Le deuxième prix a été décerné à Valérie et Bernard Convié, éleveurs à la ferme de Jambjoûle, dans la région de Rochefort.

Des aides

Les ministres wallons de l'Agriculture, Willy Borsus, et de l'Environnement Céline Tellier étaient présents pour la remise des prix. La ministre Tellier a salué "un beau projet qui fait tout à fait sens". "La biodiversité, ce n'est pas un concept vague mais l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons. C'est la base de notre survie sur cette planète."

Le ministre Borsus a rappelé que des aides aux prairies permanentes et aux mesures favorables à l’environnement étaient prévues dans le cadre de la Politique agricole commune (Pac) et devraient même être renforcées, une fois que la déclinaison wallonne de la nouvelle Pac 2023-2027, via le Plan stratégique wallon, sera approuvée par la Commission européenne.