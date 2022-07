Rendez-vous à Festiv’Eté !

Festiv’Eté, c’est le rendez-vous de l’été que fixe le service de la culture et de la jeunesse de la commune de Grâce-Hollogne. Ou plus précisément trois rendez-vous, dans trois quartiers !

Du 3 au 9 août

En plus de la fête foraine, diverses animations rythmeront le quartier des Préalles (rue Tirogne). Au programme : animations musicales le 5 août, brocante ; cafés en fête ; DJ et animations musicales le 6 août (14 h à minuit), activités diverses (initiation au skate, châteaux gonflables, théâtre de marionnettes, initiation au cirque) et concerts (DJ Mpeg, Jeremy Vrancken, Dany Danubio et Roots Warriors) le 7 août (14 h à minuit).

Le 13 août

C’est à Horion-Hozémont (place du Doyenné) que cela se passera. Au programme, de 13 h à minuit : initiation au skate, châteaux gonflables, théâtre de marionnettes, initiation au cirque, pêche aux canards, restauration assurée par les scouts de Horion et concerts (Dj Mpeg, Vincent Arena et Fabrice Pagna-piano bar, La Bande à Lolo).

Le 20 août

Dernier rendez-vous place du Pérou. Au programme, de 13 h à minuit : initiation au skate, châteaux gonflables, théâtre de marionnettes, initiation au cirque, pêche aux canards, restauration assurée par le club de pétanque local et concerts (Dj Polux, Vincent Arena et Dominique Thonar-piano bar, Plug and Play).

Accès gratuit à l’ensemble des programmations.