Le quartier Saint-Léonard en lumière

Depuis 2014 déjà, la Ville de Liège réalise un travail d’analyse et de conception d’identité graphique afin de mettre en lumière les différents quartiers de la Ville. Cet été, c’est le quartier Saint-Léonard qui a été mis en évidence, Maggy Yerna, échevine du Développement économique, et Élisabeth Fraipont, échevine du Commerce, ayant fait découvrir au collège la onzième identité… "L’espace des possibles".

"Chaque quartier commerçant liégeois dispose de spécificités propres qui vont faire que tel visiteur, tel chaland, tel commerçant, décidera de s'y installer ou de le découvrir", indiquent les échevines. Ainsi, après les Guillemins, Outremeuse, Saint-Gilles, Grand Léopold, Chênée, le Carré, le Cœur historique, Bressoux-Droixhe, le Longdoz et Saint-Paul, Saint-Léonard se présente comme un quartier aux multiples facettes.

Terreau associatif

"C’est un espace multiculturel, festif, convivial et solidaire avec un fort terreau associatif et un vivier d’artisans et d’artistes incomparable dans notre ville. De même, sa proximité avec l’hypercentre et son fort potentiel de redéploiement urbain lié entre autres à son passé industriel, sont de réels atouts."

Concrètement, c’est en collaboration avec le bureau liégeois Synthèse, désigné pour cette mission en 2014, et avec les acteurs du quartier (commerçants, riverains, artistes, associations…), que le Bureau du commerce de la Ville de Liège a réalisé un travail participatif de fond et d’analyses qui a abouti à la conception d’une identité graphique composée d’un symbole, d’un nom, d’un slogan, de couleurs, d’illustrations, d’explications et de chiffres-clés ainsi que d’un plan afin de créer cette image porteuse du quartier et tournée vers l’avenir.

Le logo de l’identité de quartier illustre en arrière-plan le passé industriel du quartier et fait référence en avant-plan aux commerces de proximité présents ainsi qu’à l’Esplanade Saint-Léonard.

"Cette plaquette de présentation destinée aux investisseurs potentiels est appropriable par les acteurs et duplicable sur divers supports afin de mettre en place des animations et actions spécifiques pour renforcer le positionnement commercial du quartier : habillage des entrées de quartier, bâchage des vitrines de cellules vides, réalisation de sacs et d’autocollants, panneaux de présentation, publication des acteurs du quartier…"

Toutes les identités de quartiers sont disponibles sur le site place2shop.liege.be.

En quelques chiffres, le quartier Saint-Léonard, c’est 10 434 habitants, 165 commerces en activité, 47 cellules en attente de réaffectation, deux parcs comprenant 19 entreprises au total, 7 lignes de bus (40 000 passages quotidiens), un loyer commercial moyen de 270 €/m², une proximité avec le centre (7 à 25 minutes) et, bientôt, une ligne de tram (5 arrêts) et un écoquartier.