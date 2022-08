Les dates de la Foire d’octobre sont connues

L'annonce a été faite publiquement par le président wallon de l'Union des industriels forains belges, Anthony Mastrovalerio : "La Foire d'octobre de Liège aura lieu du samedi 1er octobre au dimanche 13 novembre 2022"… C'est donc dans deux mois précisément que démarrera la plus grande fête foraine de Belgique, la 162e édition sur le boulevard d'Avroy.

Pour rappel en effet, la foire de Liège est la plus longue foire du pays, celle-ci s’étalant sur plus d’un kilomètre de long et rassemblant plus de 170 métiers forains.

L’édition 2022 est fortement attendue par le milieu des forains qui a vécu deux années particulièrement compliquées, à la suite de la crise sanitaire. En 2020, la foire avait tout simplement été annulée et une incertitude planait autour de celle de 2021… Début octobre 2020, c’était en effet "la mort dans l’âme" que le bourgmestre avait été contraint d’annuler l’événement, alors que les forains étaient en train de réaliser les derniers préparatifs. Les directives gouvernementales liées au Covid avaient eu raison de la foire.

Sans restrictions

L’an dernier par ailleurs, la foire s’était déroulée mais restait soumise à de nombreuses règles sanitaires, pour cause de crise sanitaire toujours (sens de marche, masque obligatoire…). Ainsi, de témoignages de nombreux forains, si l’édition 2021 avait finalement pu être organisée, il s’agissait plutôt d’une année de transition, lors de laquelle les Liégeois pouvaient enfin sortir de chez eux et retrouver des plaisirs simples… mais le port du masque ou simplement la peur de faire un bain de foule avaient refroidi de nombreux visiteurs.

Selon toutes vraisemblances, l’édition 2022 devrait se dérouler dans des conditions normales, sans la moindre restriction… En tout, le public aura donc six semaines complètes et un week-end en plus pour faire le plein d’attractions, de lacquemants et de croustillons.

M.B.