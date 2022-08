Liège : il jette sa compagne au sol et lui porte plusieurs coups de poing au visage

Un fait de violence conjugale a eu lieu ce dimanche à Liège.

Une jeune femme née en 1997 a fait appel à la police ce dimanche. Elle dit avoir eu des coups de la part de son compagnon et s'est réfugiée à l'étage avec son enfant (né en 2021).

Il était aux alentours de 16h lorsqu'une dispute verbale a éclaté au sein du couple. Le jeune homme, né en 1994, l'a alors prise par les cheveux et la secouée. Il l'a ensuite saisie à plusieurs reprises au niveau de la gorge, la jetée au sol, et lui a porté plusieurs coups de poing au visage.

Les photographies montrent bien plusieurs hématomes au niveau de la gorge de la victime qui dispose de 12 jours d'incapacité de travail. Le médecin a constaté des tuméfactions au niveau des poignets, de l'avant-bras et du front.

L'homme a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège.

Lors de son audition, il a déclaré que c'est Madame qui s'est énervée le plus et qu'il a essayé de la calmer, et lui a demandé de monter à l'étage car il ne savait pas avoir une discussion d'adulte avec elle.

Le dossier fait l'objet d'une procédure accélérée.