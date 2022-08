Accueil Régions Liège Attaque du bélier à Wanze : "heureusement qu’il n’a pas de cornes, sinon je n’ose imaginer" wanze Dimanche soir, Yves Delvaux et Véronique Poncelet ont été chargés par leur bélier dans un pré à Bas-Oha. Les deux sont toujours hospitalisés. Frédéric Renson

Quand, dimanche soir, son mari Yves Delvaux (55 ans) a dit qu'il allait "voir les bêtes" au pré, jamais Véronique Poncelet (54 ans) n'a imaginé la tournure violente que cette visite de contrôle allait prendre. "Yves m'a donné un coup de fil et j'ai vaguement compris qu'il me demandait d'aller le chercher, évoque la Bas-Ohatoise. Il faut savoir que nos bêtes ne sont pas dans un pré situé dans la rue où nous habitons. On a l'autorisation de les mettre sur une parcelle d'une connaissance dans la rue Bois le Prêtre. Quand je suis arrivée, j'ai constaté qu'Yves était allongé sur le sol au loin. Quand...