Fermeture complète de la E25 Bastogne-Liège entre la sortie 39 "Chênée" et la sortie 38 "18 Arcades"

Depuis ce 2 août, la portion de la E25 Bastogne-Liège comprise entre la sortie 39 "Chênée" et la sortie 38 "18 Arcades", est complètement fermée pour une dizaine de jours en direction de Bruxelles.



Le trafic en direction de Liège et Bruxelles est dévié par le boulevard de l'Ourthe, le boulevard de Beaufraipont, la rue de la Station et le pont de Chênée pour rejoindre le quai des Ardennes.





Des ralentissements conséquents sont constatés aux heures de pointe, indique la police de Liège.

"Pensez à un itinéraire bis pour rejoindre la Cité ardente".