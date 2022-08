Tunnel de Cointe : un frein de plus !

Depuis le lundi 4 juillet dernier, la traversée de Liège est quelque peu perturbée… c’est un euphémisme. En raison des travaux de réhabilitation du tunnel de Cointe en effet, suite aux inondations de juillet 2021, la liaison autoroutière A 602 (tunnel de Cointe) est totalement fermée, entre Angleur et le Val Benoît.

Mais depuis ce mardi 2 août, une nouvelle "couche" est posée sur cette mobilité au ralenti… une couche de bitume précisément qui doit être placée entre Chênée et Angleur… Conséquence : les véhicules en provenance de l’E 25, en direction de Bruxelles doivent sortir à Chênée et non à Angleur. Si les files étaient déjà conséquentes depuis un mois, elles étaient, ce mardi matin, particulièrement longues à l’approche de la Cité ardente.

Dix jours

Ces travaux permettent donc de réhabiliter les revêtements des voies entre la sortie n°39 Chênée et la sortie n°39 bis 18 arcades, uniquement en direction de Bruxelles. L’accès n°39 Chênée fera l’objet d’opérations identiques.

Comme on le précise à la Sofico, maître d'œuvre, ils devraient durer une dizaine de jours et s'achever, sous réserves de conditions météorologiques adéquates, le vendredi 12 juillet. "Ils sont menés en même temps que la réhabilitation estivale de la liaison afin d'en limiter l'impact pour les usagers".

En pratique, du 2 août au 12 août : les usagers circulant sur l’E25/A26 en direction de Bruxelles doivent donc quitter l’autoroute à Chênée. Par la suite, du 12 août au 23 août, la zone fermée sera à nouveau restreinte entre l’échangeur n°38 Grosses Battes/Angleur et l’échangeur n°37 Val Benoît… Nul besoin de préciser que la zone est à éviter. La police rappelle d’ailleurs que le trafic de transit et de poids lourds est interdit à Liège durant cette période.

Ces travaux représentent un budget de 210 000 euros hors TVA financé par la Sofico. Ils sont réalisés en collaboration avec le partenaire technique de la Sofico, le SPW Mobilité et Infrastructures, qui en est le maître d’œuvre. C’est la société BAGUETTE qui a été désignée par marché public pour la réalisation de ce chantier.